اعتقال 3 حاخامات يهود اغتصبوا أطفالًا في كنيس بطبريا (صور)

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الخميس، في طبريا 3 حاخامات من طائفة “الحريديم” للتحقيق معهم بتهم ارتكاب اعتداءات “غير لائقة” بحق قصر حيث اعترفوا بعد تحقيقات سرية أجريت معهم بجرائمهم، بحسب الإعلام العبري.

وذكرت “القناة 12” العبرية أن رجال الدين اليهود أكدوا خلال الاعترافات أنهم اغتصبوا قصّرًا وبالغين على مدى سنوات، ليتم تمديد اعتقالهم اليوم حتى استكمال التحقيقات.

وتضمنت اعترافات الحاخامات وهم شلومو أوهانا (47 عامًا) وشيمون شريكي (42 عامًا) وعدي دهاري (42 عامًا) استخدامهم لأعمالهم ومكانتهم الدينية في المنازل والمعابد والأماكن العامة للإيقاع بضحاياهم والاعتداء عليهم جنسيًا.