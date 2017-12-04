أنباء عن إلقاء القبض على المتورطين في شتم رجال أمن بالسعودية (فيديو)

أفاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن السلطات السعودية ألقت القبض على وافدين سوريين، شتموا رجال الأمن بعد مرور مركبتهم أمام إحدى نقاط التفتيش.

وقال مغردون على موقع تويتر ذائع الصيت في المملكة: “نبشركم تم القبض على المتورطين في شتم رجال الأمن، من قبل البحث الجنائي قبل قليل”، في حين لم تصدر السلطات المحلية بيانًا حول الواقعة.

وأثار مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الأخيرين، موجة غضب واستياءٍ واسعة في الأوساط الداخلية، بإظهاره مجموعة من الشباب وهم يشتمون رجال الأمن.

ويظهر في المقطع المتداول ثلاثة وافدين داخل سيارتهم، وهم يقتربون من نقطة تفتيش، ويعبرون عن قلقهم وخوفهم من توقيفهم.

وطالب أحدهم زميله بإخفاء وجهه لأنه يبدو “كوجه مستخدم للمخدرات”، وبعد مرورهم بسلام من نقطة التفتيش؛ قال أحدهم: “ما بيسترجوا يوقفونا”.

وأثار المقطع حفيظة مغردين في مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بالبحث عن الوافدين، وإلقاء القبض عليهم، ومحاسبتهم قانونيًا لسخريتهم من رجال الأمن.