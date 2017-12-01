حبس شاب في الإمارات تحرش بامرأة مسنة

عوقب شاب آسيوي من قبل محكمة الجنايات في دبي بدولة الإمارات بالحبس 3 أشهر والإبعاد بعد انقضاء العقوبة، بتهمة محاولة الاعتداء جنسيًا على آسيوية تبلغ 67 عامًا، أثناء دخولها إلى شقتها، لكن محاولته باءت بالفشل، بسبب كلب المسنة الضخم الذي هرع إليها ما إن استنجدت به.

ونفى المتهم، البالغ 26 عامًا، التهم الموجهة إليه أمام النيابة العامة والمحكمة، لافتًا إلى أنه كان في مقر عمله في منطقة جبل علي حين حدثت الواقعة، ولم يقترب مطلقًا من المرأة، مضيفًا أنه لا يعرف سبب محاولة توريطه بالواقعة.

ووفق صحيفة “الإمارات اليوم”، فإن المجني عليها كانت بالطابق الثالث بالبناية التي تسكن فيها، وخلال سيرها بالممر لاحظت شخصًا يسير أمامها ثم توقف عند المصعد، وبمجرد وصولها إلى باب منزلها فوجئت به يمسكها من الخلف فصرخت بصوت عال وفتحت باب منزلها، حيث كان كلبها من نوع “جولدن رتلور” بجوار الباب، فنبح بقوة، ما أثار خوف المتهم ففر هاربًا، مبينة أنها لم تكن تعلم إذا كان الجاني يريد هتك عرضها أم سرقتها.

بدوره، أورد حارس أمن البناية التي شهدت الواقعة بأنه شاهد المتهم بالقرب من المصعد، وكونه ليس من المقيمين فيها سأله عن سبب قدومه، فقال إنه جاء لمقابلة شخص لم يحدده، فأرشده الحارس إلى الطابق الثاني حيث يوجد أشخاص من جنسيته وتوجه إلى الصلاة، ثم تلقى لاحقًا اتصالًا من المجني عليها تروي ما حدث معها، فتم إبلاغ الشرطة وضبط المتهم، الذي تعرفت المرأة عليه.