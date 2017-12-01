مدرس في البحرين ينتقم من زميله بالعمل بدهسه بالسيارة

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين بحبس مدرس من جنسية عربية 7 سنوات، أقدم على دهس زميله في العمل وكسر ركبتيه بسبب خلافات بينهما، مع إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وإلزامه بمبلغ 400 دينار (ما يعادل 1060 دولارا) على سبيل التعويض المؤقت.

وفي التفاصيل، فإن المجني عليه، والبالغ 64 عامًا، يعمل مدرسًا أول بوزارة التربية والتعليم، وكان متوجهًا إلى منزله بالمحرق وعندما أوقف سيارته بالقرب من المنزل رأى سيارة المتهم متوقفة بالقرب من منزله، وفور ترجله من سيارته فوجئ بالمتهم يقود سيارته بأقصى سرعة ويصطدم به متعمدًا، ما أدى إلى سقوطه أرضًا ونقله للمستشفى للعلاج، لافتًا إلى تعرضه لكسور في كلتا ركبتيه، وإن إحداهما تهشمت وبحاجة لركبة صناعية بدلًا منها.

وأوضح المجني عليه في إفادته، أن هناك خلافات بينه وبين المتهم في العمل، إذ إن المتهم تم نقله من المدرسة التي يعمل بها، وكان يعتقد أنه من تسبب في نقله وظل يتصل به ويهدده.

وبحسب موقع “الأيام” المحلي، أنكر الجاني التهم الموجهة إليه، مدعيًا أنه كان متوجهًا لأحد محلات بيع المواد الغذائية، وعند وصوله للمحل تبين أن الشارع مزدحم، فدخل بممر داخلي، وأثناء بحثه عن موقف وإرجاعه السيارة للخلف ثم التفاته فوجئ بباب إحدى السيارات والسائق كان متوقفًا خلف الباب فحاول تفاديه لكنه اصطدم بالمجني عليه، كما أنه كاد يصطدم بسيارة أخرى فحاول تفاديها فاصطدم بسيارة ثم عاد واصطدم بالسيارة الأولى.

وأشار التحقيق إلى أن السيارة سارت بسرعة عالية تصل إلى 100 كم في شارع لا تتجاوز سرعته 30 كلم، وأن الجاني لم يخفف من سرعته، حيث لم يظهر هناك أثر لاستعمال الفرامل، فيما تبين من التقرير الطبي إصابة المجني عليه بفعل التصادم، وإصابة ركبتيه بالحادث، ما تخلف عنه عاهة مستديمة في الركبة اليسرى.