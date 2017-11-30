كيف حصل مجرم الحرب سلوبودان برالياك على السم؟

أفادت تقارير صحفية، الخميس، بأن مجرم الحرب الكرواتي سلوبودان برالياك، الذي انتحر بتجرع السم داخل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، هولندا، أمس الأربعاء، ربما حصل على قارورة السم الصغيرة من الشخص الذي سلمه بدلته قبل ظهوره في قاعة المحكمة.

ونقل موقع صحيفة 24stata الكرواتية عن مايت لوسيك، وهو أحد الشهود في محاكمة ثلاثة جنرالات بينهم برالياك، بتهم جرائم الحرب، أن تهريب قارورة السم في بدلة سلوبودان هي الطريقة الأكثر ترجيحًا، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأضاف لوسيك:”استمرت القضية لـ 13 سنة، ولذا كان كل شيء يبعث على استرخاء أكبر. في داخل الزنزانة، يحصل المشتبه به على بدلة لكي يذهب إلى المحكمة. الفحص الدقيق (للبدلة) لم يتم.”

كما أشار سجين سابق، لم يفصح عن هويته، إلى أن سلوبودان قد يكون حصل على قارورة السم داخل سجن شفينينغن، حيث يقيع معظم جنرالات الحرب الكرواتيين.

وقال:”السجناء في ذلك السجن في لاهاي لا تتم معاملتهم كمجرمين. لا يعاملونهم بشدة أو عنف. معظمنا كنا جنرالات، ولذا كانوا يعاملوننا على ذلك النحو.”

وقال الشاهد عن سلوبودان برالياك إنه كان يتصرف كـ “جنتلمان” وكانوا يعاملونه على هذا الأساس. ولذلك إذا أراد أن يحصل على السم، فإنه يمكنه أن يحصل عليه بسهولة.”

وعن مواصفات الشخص الذي ساعد سلوبودان في الحصول على السم، قال الشاهد “هناك شخص ما ساعده متعمدًا. كان على أحد ما أن يعرف بالضبط أي نوع من السم يريد الحصول عليه وأين يمكنه الحصول عليه. إنه شخص حقق لسلوبودان أمنيته الأخيرة، وأنا مقتنع بأن هذا الشخص هو من موظفي المحكمة في لاهاي.”

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن محامٍ صربي بارز اسمه توما فيلا قوله: إن إجراءات الأمن التي يخضع لها المحامون وموظفو المحكمة أشبه بالإجراءات المتبعة في المطارات.

وأصيب القاضي وبقية الحضور في المحكمة الجنائية الدولية بالذهول، عندما سحب سلوبودان القارورة من جيبه وتجرعها بالكامل، بعد أن رفض القاضي استئناف المتهم ضد حكم بسجنه 20 سنة.

وأظهر فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي سلوبودان (72 سنة)، وهو يضع قارورة السم على فمه ثم يشربها كلها ويقول :”أنا لست مجرم حرب.”

وأمر القاضي بتعليق الجلسة، وتم نقل سلوبودان إلى المستشفى، ثم تم إعلان وفاته في وقت لاحق من يوم أمس.

وسلوبودان هو واحد من ستة سياسيين كرواتيين صدرت بحقهم أحكام بالسجن، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية بحق مسلمي البوسنة في مطلع عقد تسعينيات القرن الماضي.