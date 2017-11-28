مطلوب بـ694 مذكّرة عدلية.. الأمن اللبناني يلقي القبض على “الدبور”

ألقت قوى الأمن في لبنان اليوم الثلاثاء القبض على أحد أخطر زعماء العصابات المطلوبين للقضاء، في البلاد وخارجها، حيث صدرت بحقه أكثر من 694 مذكّرة عدلية، وأحكام قضائية مختلفة، وكتابا إنتربول، بجملة جرائم متنوعة تشمل: السرقة، والتزوير، والخطف، وتشكيل العصابات الجرمية المنظمة.

وأصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة بيانًا مفاده أنه “نتيجة لعمليات الرصد والمتابعة الدقيقة تمكنت قوة من مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية من توقيف أحد أخطر رؤساء العصابات في بلدة بريتال وهو من مواليد 1960، لبناني الجنسية، ويلقب بـ “الدبور“.

وقالت المديرية في بيانها، إن: “قطاعات قوى الأمن الداخلي تمكنت خلال الأيام السبعة الماضية من توقيف 530 شخصًا، وذلك لإرتكابهم أفعالًا جرمية على الأراضي اللبنانية.