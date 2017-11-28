محكمة تجري تجربة فريدة لإثبات تهمة الرشوة على وزير روسي (صور)

أجرت محكمة “زاموسكفوريتسكي” في موسكو، اليوم الثلاثاء، تجربة فريدة من نوعها ومثيرة للدهشة، للتحقق مما إذا كان بإمكان وزير روسي مرتشٍ في عمر متقدم، أن يتأبط حقيبة بداخلها مبلغ مليوني دولار دُفعت له كرشوة، وأن ينقلها بمفرده دون مساعدة حراسه ومرافقيه إلى سيارته.

وتوصلت المحكمة التي استقدمت حقيبة مشابهة لتلك التي تلقاها وزير التنمية الاقتصادية السابق، أليكسي أولوكايف، من رئيس مجلس إدارة ومدير عام عملاق النفط الروسي شركة “روس نفط”، ايغور سيتشين، وبداخلها مبلغ مليوني دولار على سبيل الرشوة، مكدسة في رزم من فئة المائة دولار، وقامت بوزنها بواسطة ميزان إلكتروني دقيق أمام الوزير المقال، لتبين له أن وزن الرشوة التي تلقاها يبلغ أقل بقليل من 22 كيلوغرامًا، وأنه بإمكانه نقلها بحرية إلى سيارته التي توجه بواسطتها لتلقي هذه الرشوة دون اصطحاب أي من حراسه ومرافقيه.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أقال فورًا هذا الوزير عند شيوع خبر فساده، لفقدان الثقة فيه، حسبما جاء في مرسوم إقالته الشتاء الماضي.

وأوضح مهندس المقاييس في مؤسسة “روستيست”، المهندس بافل ياكوبوف، الذي أشرف على التجربة التحقيقية، وشارك في هذه العملية النادرة من نوعها في المحاكم والمحاكمات، أن الوزن الدقيق لحقيبة الرشوة مع مليوني دولار بداخلها بلغ 21 كيلوغرامًا و950 غرامًا بالضبط، دون زيادة أو نقصان.

وكان الوزير المرتشي قد دفع في دفاعه عن نفسه بعدم قدرته على نقل هذا المبلغ الهائل بمفرده، لينفي أن يكون قد تلقى رشوة مالية من الشركة النفطية، لقاء منحها تصنيفًا إئتمانيًا جيدًا، أتاح لها شراء شركة “باش نفط” الصغيرة التي تستخرج النفط في جمهورية بشكيرستان الروسية.

وبعد إفهام الوزير المرتشي بالأدلة والبراهين والوقائع أنه كان بإمكانه نقل حقيبة الرشوة بكل بساطة وحرية، لم يتمكن الوزير الليبرالي أولوكايف، الذي يعتبر من عتاة اليمينيين الذين كانوا من مناهضي نظام الاتحاد السوفيتي السابق، من الإجابة على سؤال المدعي العام، عما إذا كان قد تلقى هذه الحقيبة بالضبط من سيتشين؟.

وقال مغمغمًا: “لا أستطيع أن أقول إنها كانت هي نفسها بالضبط، لقد مضت فترة طويلة على هذه المسألة، ثم إن العملية بأكملها تمت في الليل حين كان الظلام مخيمًا، وأنا حصلت على شيء ذات لون قاتم لم أستطع تمييز لونه بوضوح، ربما أكون قد تلقيت حقيبة ذات وزن مشابه لهذه الحقيبة، لكني اعتقدت آنذاك أن بداخلها قوارير نبيذ فاخر، لا رزمًا من الدولارات”!.

وأجريت تجربة تحقيق أخرى، لمعرفة ما إذا كان يمكن للوزير السابق، دون فتح الحقيبة، أن يعرف ما إذا كان بداخلها قوارير من النبيذ، أم رزمًا من المال، فتبين أنه كان بإمكانه معرفة ذلك ببساطة ودون عناء، سواء من الشكل الذي كانت ستتخذه الحقيبة فيما لو احتوت قوارير من النبيذ، أو من وزنها الذي كان سيبلغ ضعف وزنها وهي تحتوي نقودًا ورقية من الدولارات.