أحكام بالحبس لثلاثة مدانين بـ”المثلية الجنسية” في مصر

أصدرت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء، أحكامًا بحبس 3 متهمين أدينوا بممارسة “المثلية الجنسية” 3 سنوات و5 آلاف جنيه كفالة على كل منهم.

وجاءت الأحكام التي أصدرتها محكمة جنح الأزبكية المنعقدة بمجمع محاكم الجلاء بوسط القاهرة، بعد تقرير ومرافعة النيابة العامة عن الواقعة.

وأثبتت النيابة العامة المصرية أن المتهمين الثلاثة مارسوا الشذوذ استنادًا لما تم تفريغه من هواتفهم المحمولة، والتي احتوت على محادثات وصور إباحية تبادلوها فيما بينهم.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين مارسوا الشذوذ الجنسي مع الرجال راغبي المتعة الحرام، مقابل 200 جنيه في الساعة الواحدة.

وكانت دورية أمنية ألقت القبض على المتهمين الثلاثة بعد تتبع مباحث الآداب لصفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أطلقها طالب لاستقطاب ممارسي الشذوذ، كما عثرت بحوزتهم على عدد من الهواتف وبعض الملابس النسائية.