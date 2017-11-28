بهدف تأديبها.. الحكم على وافد عربي بالسجن 10 سنوات بعد قتله زوجته بالإمارات

أصدرت محكمة جنايات العين في الإمارات، حكمًا بالسجن لمدة 10 سنوات بحق متهم عربي، وإلزامه بدفع غرامة تبلغ قيمتها 100 ألف درهم لورثة المجني عليها. بعد قتله لزوجته بعصا خشبية قاسية، وتركها تنزف، متوجهاً إلى المقهى لتفارق الحياة بعد عودته.

وطالب أولياء الزوجة المجني عليها بالقصاص من المتهم، بعدما كشف تقرير الطب الشرعي أن الضرب أفضى إلى وفاتها.

وجاء في نص الحكم الصادر عام 2007، أن المتهم تعدّى على المجني عليها بالضرب، فأحدث الإصابات الموصوفة في التقرير الشرعي، وأشير إلى أن المتهم أقر بأنه كان اعتدى عليها مرتين لتأديبها، لتعديها على عرضه، واستفزازها له طوال زواجهما، ما كان سببًا رئيسًا للضرب.

وطالب محامي المتهم عدالة المحكمة بالقضاء ببراءة موكله، واستعمال الرأفة والاكتفاء بالمدة التي قضاها في السجن.

وبسبب غياب أولياء الزوجة المجنى عليها، الذين لا يوجد لهم محل إقامة في الإمارات، وعدم وجود إعلام شرعي من طرفهم يوضح مطالبهم بالدية أو القصاص أو العفو، بقيت القضية متداولة إلى أن يرد إلى عدالة المحكمة الرد الرسمي من أولياء المجني عليها، الذين طالبوا بالقصاص. وبسبب تشكيك المستشار القانوني بصحة واقعة القتل للمتهم، لانقطاع العلاقة السببية بين الضرب والمتهم.