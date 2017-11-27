لهتكه عرض طفلة طوال عامين.. إحالة موظف آسيوي إلى جنايات دبي

أُحيلت قضية اتهام موظف آسيوي عشريني بهتك عرض ابنة موطنه (البالغة من العمر 13 عامًا) في إمارة دبي إلى محكمة الجنايات، أمس الأحد.

وتعرضت الطفلة المجني عليها لهتك عرض داخل منزل أسرتها طوال عامين خلال زيارة المتهم المتكررة لهم، إضافة إلى قيامه بإرسال مقطع فيديو مخل بالآداب للطفلة بغرض إثارة غرائزها الجنسية.

وقالت الطفلة في التحقيقات، إنها تعرضت للتحرش، وهتك العرض طوال عامين من قبل المتهم، حيث كان يتردَّد على المنزل لزيارة عائلتها، مؤكدة أنه أرسل لها مقطع فيديو عبر بريدها الإلكتروني محتواه إباحي، مبينة أنها لم تبلغ عائلتها عن المتهم، لكون الأخير كان يهددها باستمرار أنه في حالة إبلاغها ذويها ستعتدي والدتها عليها بالضرب وتعيدها إلى بلدها، وفق موقع “آراء نيوز”.

وبدورها، قالت والدة المجني عليها، إنه بينما كانت تتفقد البريد الإلكتروني لابنتها، شاهدت مقطع فيديو إباحيًا، وعندما واجهتها بذلك، أخبرتها بأفعال المتهم، مضيفة أنها لاحظت أن ابنتها كانت دائمًا في حالة غضب عند حضور المتهم إلى المنزل.

وذكر شرطي في التحقيقات، أن المتهم كان يتردد على شقة عائلة المجني عليها خلال أيام العطل، ويستغل وجود والدتها في المطبخ أو دورة المياه، ليهتك عرضها، مضيفًا أن والدة الطفلة ضبطته ذات مرة وهو يهتك عرض طفلتها وطردته من المنزل.