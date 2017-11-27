حكم نهائي بسجن مواطن كويتي 10 سنوات لقتله وافدًا مصريًا دهسًا بسيارته

أيدت محكمة التمييز في الكويت حبس مواطن كويتي لمدة 10 سنوات، في قضية قتل وافد مصري دهسًا بمحافظة “حولي” قبل سنتين.

وكانت مشاجرة دامية اندلعت في تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2015، داخل أحد المجمعات التجارية في “حولي” بين 15 مصريًا و7 كويتيين، ومن ثم انتقلت المشاجرة إلى الشارع الرئيس حيث قام أحد المواطنين الكويتيين باستخدام سيارته لدهس المصريين.

وأسفر عن الحادث وفاة وافد مصري، وإصابة اثنين آخرين، حيث تم القبض على المتشاجرين وإحالتهم إلى الجهات المختصة، التي أسندت تهمة القتل العمد للمواطن الكويتي، الذي قام بعملية الدهس.

ووقع الخلاف حينها بسبب سعر “لعبة” كان كويتيون ينوون شراءها من محل في مجمع الرحاب التجاري، يعمل فيه الوافدون المصريون قبل أن يتطور الخلاف.