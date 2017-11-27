من بينها استخدام وسائل التواصل.. الكويت تكشف عن مخالفات رجال الأمن خلال 2017

كشفت إحصائية أصدرتها وزارة الداخلية الكويتية، أن عدد الشكاوى التي سجلتها إدارة الرقابة والتفتيش ضد منتسبي الوزارة بلغ 709 شكاوى خلال العام الجاري، تنوعت بين مخالفة القوانين العسكرية وعدم الالتزام بالواجبات العسكرية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي دون إذن، وشكاوى من مواطنين ضد منتسبي الوزارة.

وأوضحت الإحصائية أن العقوبات التي لحقت بالمخالفين تنوعت بين التسريح من الخدمة والحرمان من الترقية، والخصم من الراتب، إضافة إلى السجن لمدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا، وفقًا لصحيفة “الرأي” الكويتية.

وأشارت الإحصائية إلى أن عدد الشكاوى من سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي زاد مقارنة بالعام الماضي، وكان آخرها ظهور أحد الضباط في مقاطع فيديو صورها بنفسه بكاميرا هاتفه الجوال، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يستهزئ بأهالي منطقة “الصليبية” بالكويت ولهجتهم وعاداتهم وتقاليدهم.

وتتكرر مخالفات رجال الأمن رغم العقوبات التي تفرضها وزارة الداخلية على منسوبيها الأمنيين، وآخر هذه المخالفات قيام رجال أمن تابعين لقطاع الأمن العام أثناء دورية اعتيادية بالتحرش لفظيًا بوافد أجنبي كان يسير في أحد الشوارع برفقة كلبيه، حيث تم تسريحهم من الخدمة بعد ضبطهم.

وتفرض وزارة الداخلية عقوبات على منسوبيها الأمنيين في حال مخالفة اللوائح والنظم، بهدف الحفاظ على هيبة رجال الأمن في المجتمع، مؤكدة على أن “لا أحد فوق القانون وأن رجل الأمن لا بد أن يلتزم بالضبط والربط وأن يكون مثالاً يحتذى به في السلوك”.