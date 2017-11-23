الشرطة الكويتية توقع أخيرًا بزعيم القمار والمخدرات

تمكّنت الجهات الأمنية في الفروانية بالكويت من إلقاء القبض على زعيم عصابة آسيوي يمتهن القمار وملقب بـ”شميم”، بعد جهود طويلة سابقة ومحاولات لضبطه.

وتبين بعد القبض عليه، أنه كان طوال الوقت يتنقل من مكان إلى آخر لتمويه الأمنيين، وإدارة 10 أوكار للقمار وبيع المخدرات والمؤثرات العقلية.

وكان بلاغ قد وصل للأمن عن “بنغالي” يتزعم تجارة المخدرات وأوكار قمار في “جليب الشيوخ”، حيث يبيع الحبوب المخدرة علنًا في الأماكن التي يديرها، وتبين أن المطلوب يلقب نفسه بـ”شميم”، بحسب صحيفة “الراي” الكويتية.

وألقت الشرطة، أمس الأربعاء، القبض على المشتبه به، حيث اقتيد للمخفر وأقر بالتهم المنسوبة إليه، وقال إنه يدير 10 أماكن للعب القمار وتعاطي المخدرات، لافتًا إلى أنه جنى أموالًا طائلة من تجارته المشبوهة.

وتمت إحالته للإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.