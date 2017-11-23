تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل الطفل عبيدة في دبي

نفذ صباح اليوم حكم الإعدام بقاتل الطفل الأردني عبيدة، بحضور النائب العام في دبي المستشار عصام الحميدان، ومساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي اللواء خليل إبراهيم المنصوري، ووالد الطفل وعميه، وفقًا لصحيفة “الإمارات اليوم”.

وكانت الهيئة القضائية في محكمة التمييز، أصدرت حكمها في قضية نضال عيسى أبوعلي (أردني – 49 عاماً) قاتل الطفل عبيدة، نهاية شهر فبراير الفائت، مؤيدة حكم سابقتها محكمة الاستئناف بالإعدام، ليكون -بذلك- الحكم نهائياً، ليبقى في انتظار المصادقة عليه من قبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكمًا لإمارة دبي.

وتلقى أهل الضحية التهاني أمام قاعة المحكمة، وسط فرحة عارمة بصدور الحكم، فيما أكد عبيد المازمي المحامي المكلف بالحق المدني إصرار أولياء الدم على عدم العفو عن القاتل.

وأعرب والد الطفل عبيدة في يناير الماضي، بعد صدور حكم محكمة الاستئناف، عن سعادته الغامرة بالحكم، وقال إنه “يأمل أن تسير إجراءات محكمة التمييز بأسرع وقت؛ حتى ينال الجاني القصاص العادل جزاء قيامه بقتل الطفل عبيدة خنقًا بعد اغتصابه، وإلقاء جثته على جانب شارع المدينة الجامعية بمنطقة الورقاء، في دبي مايو/ آيار، العام الماضي.

فيما لم يبد الجاني أي ردة فعل على الحكم رغم سماعه منطوق الحكم، من قضاة محكمة الاستئناف.