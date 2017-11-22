سيدة تحتفظ بأطفالها الرضع في أوعية إسمنتية لهذا السبب

اعترفت سيدة يابانية بجريمة بشعة أقدمت عليها قبل 20 عامًا، حيث قامت بإلقاء 4 من أطفالها داخل أوعية مملوءة بمادة الإسمنت السائلة بعد ولادتهم مباشرة، ليفارقوا الحياة جميعهم بعد تصلب الإسمنت.

وأقرت مايومي سايتو البالغة من العمر 52 عامًا، بجريمتها في مركز شرطة “أوساكا” بالعاصمة طوكيو، حيث قالت إنها أقدمت على قتل أطفالها وأبقت واحدًا منهم يعيش معها الآن، لأنها تُعاني من مأزق مالي لا يسمح لها برعايتهم.

وبحسب صحيفة “أساهي شيمبون” اليابانية، فإن الشرطة داهمت منزل السيدة بعد اعترافاتها، ووجدت 4 أوعية إسمنتية صلبة في خزانتها، حيث أظهر الماسح الضوئي احتواء تلك الأوعية على جثث أطفال رضع.

لكن تلك الجريمة ليست وحدها التي هزت الشارع الياباني، مؤخرًا، حيث اعتقلت الشرطة مؤخرًا أحد الشبان، يدعى “قاتل تويتر” اعترف بقتله وتقطيعه 9 أشخاص تعرّف عليهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.