فتاة عربية تتجرّد من أمومتها وتقتل رضيعها لتخفي جريمتها

أقدمت فتاة مصرية على قتل رضيعها الذي حملته “سفاحاً” طعناً قبل رميه في القمامة، رغم مرور 24 ساعة فقط على ولادته.

وبدأت تفاصيل القصة، عندما عثر أفراد قسم شرطة “الزاوية الحمراء” في القاهرة، بعد بلاغ من أهالي المنطقة على جثة طفل حديث الولادة، داخل مستوعب للقمامة، حيث بيّن الكشف عن جسده الصغير تعرّضه لعدة طعنات متفرقة.

ونتيجة التحريات، توصل رجال الأمن إلى الأم العشرينية التي اعترفت أنها “حملت به نتيجة علاقة غير شرعية، وبعد ولادته قامت بقتله كيلا يكشف بكاؤه فعلتها، ثم وضعته داخل كيس ورمته في مستوعب للقمامة”.

وعلى إثر ذلك، قرّرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، حبس الفتاة على ذمة القضية، والتصريح بدفن جثة الرضيع.