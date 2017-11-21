في جريمة صادمة بالجزائر.. فتاة قاصر تقتل طفلة وتضع أشلاءها في “كيس بلاستيكي”

في جريمة صادمة بالجزائر.. فتاة قاصر تقتل طفلة وتضع أشلاءها في “كيس بلاستيكي”

المصدر: فريق التحرير

ألقت السلطات الأمنية في مدينة وهران الجزائرية، يوم الأحد، القبض على فتاة قاصر (14 عامًا) أقدمت على قتل طفلة (8 أعوام) في حي النور، ثم قامت بتقطيعها ووضع أشلائها في كيس بلاستيكي لرميها في القمامة.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، تم القبض على الفتاة القاصر أثناء بحثها عن مخبأ.

وكشفت التحقيقات أن الطفلة الضحية اختفت صبيحة يوم الأحد، وبدأت عائلتها البحث عنها، قبل أن تكشف الشرطة عن مكان وجودها “مقطعة داخل كيس بلاستيكي”، في داخل منزل أحد الجيران، مساء اليوم نفسه.

وتبين للشرطة “أن الضحية قد بدت على جسدها آثار العنف والخنق”، بحسب الوكالة.

وتواصل الشرطة التحقيقات من أجل التوصل إلى ملابسات وأسباب الجريمة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
اترك تعليقاً