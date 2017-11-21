بالصور.. سعودي يهاجم زوجته داخل بقالة ويسدد لها طعنتين

تعرّض سعودي، يبلغ 57 عامًا، أمس الاثنين، لزوجته الثلاثينية داخل إحدى البقاليات في الطائف بالمملكة، مسددًا لها طعنتين، نقلت على إثرهما للمستشفى.

وتمكنت الجهات الأمنية من ضبط الجاني، بعد تمكن الزوجة المجني عليها من الهروب من الموقع، والتوجه للنيابة وهي مصابة؛ إذ تم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

وبحسب صحيفة “سبق”، فإن المواطنة المجني عليها (37 عامًا)، ذكرت أنه توجد بينها وبين زوجها المتقاعد خلافات أسرية منذ أكثر من 6 سنوات، وطالها الكثير من التهديد والترويع من قبله.

وأضافت، أن معلومة وصلتها الأسبوع الماضي عن حصول زوجها على سلاح ناري مع الطلقات، وأنه ينوي قتلها؛ ما دفعها لتقديم بلاغ ضده لدى الشرطة، مبينة أنه تم استدعاء الزوج والتحقيق معه.

وتابعت أنه في يوم الواقعة، أمس الاثنين، دخلت إحدى البقالات في الحي الذي تسكنه، إذ فوجئت بزوجها داخل البقالة، وبدأ يعاتبها غاضبًا من الشكوى التي قدمتها ضده، وقالت “لم أكمل حديثي معه حتى سدد لي طعنتين بسكين، كانت بحوزته، الأولى أصابت كتفي اليمنى من الخلف، والأخرى أصابت يدي اليسرى، وتمكنت من الهرب وسط تجمع عدد من الموجودين في الموقع، وتوجهت مباشرة إلى النيابة العامة وأنا مصابة؛ بهدف إطلاع المحققين على تنفيذ تهديده لي؛ وهناك حضر إسعاف الهلال الأحمر، ونقلني لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي”.

وأكدت المجني عليها، أنها سبق وتقدمت بطلب فسخ عقد الزواج، وتنتظر القرار النهائي من المحكمة.