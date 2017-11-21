الشرطة الكويتية تفك لغز عصابة “حمادة وتوتو”

ضبط الأمن الكويتي “عصابة زوجية” سطت على عشرات المنازل والسيارات في الكويت.

وكشفت صحيفة “الأنباء” الكويتية تفاصيل جرائم العصابة التي وصفتها بـ “عصابة حمادة وتوتو” مستعيرة اسم الفيلم الشهير الذي جمع الفنان المصري عادل إمام والفنانة لبلبة، موضحة أنها تتكون من كويتي وزوجته العراقية تخصصا في سرقة المركبات وهي في وضعية التشغيل لاستغلالها في عمليات سرقة المنازل.

وضبط المتهمان أثناء قيامهما بسرقة إحدى المركبات بعد اشتباك مع رجال المباحث مستخدمين آلات حادة أدت إلى إصابة أحد عناصر قوة المداهمة.

واعترف المتهمان بارتكاب 51 واقعة سرقة منها 32 سرقة مركبة و19 واقعة دخول مسكن وسرقته.