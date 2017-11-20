“بروسلي المغرب” المتهم بالاختطاف والاغتصاب يحاول الانتحار في سجنه

كشف صديق الشرطي المغربي هشام الملولي، الملقب بـ”بروسلي المغرب” والذي تم اعتقاله يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بتهم اختطاف وتهديد بالاغتصاب، عن محاولة الملولي الانتحار داخل سجن “سلا”.

وقال “بن صالح المهدي موساعيد”، صديق الملولي، إن صديقه فكر في الانتحار داخل السجن بسبب سوء حالته النفسية، بعد أن فقد وظيفته ووجد نفسه خلف القضبان بتهم ينفي قيامه بها، بحسب موقع “صوت أزغنغان الإخباري”.

يذكر أن هشام الملولي يواجه تهمًا بالاختطاف والاحتجاز والتهديد بالاغتصاب بحق فتاتين، ومن المقرر أن يمثل أمام القضاء في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وسيواجه المتهم في التحقيقات فتاة في مدينة فاس، كانت تربطها به علاقة عاطفية، واتفقا على الزواج، قبل أن يتراجع عن خطبتها من عائلتها، ما دفعها لإنهاء علاقتها به، ليفاجئها لاحقًا، في نهاية الصيف الماضي، بالاعتداء عليها في أحد شوارع مدينة المحمدية.

كما سيواجه الفتاة الثانية، وهي عارضة أزياء من مدينة مراكش، كشفت عن أن الشرطي تعرّف عليها عبر موقع “فيسبوك” ثم حاول استدراجها بعلاقة غير شرعية لكنها رفضت، ثم صار يلاحقها بسيارته في أحد شوارع مراكش وتحرش بها جنسيًا، وحاول الاعتداء عليها وهددها بالاغتصاب.

وأنكر الملولي التهم التي وجهتها الفتاتان إليه.