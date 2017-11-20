إحالة خليجي لفحص “قواه العقلية” بعد محاولته قتل زوجته بمادة حارقة

قضت محكمة الجنايات في دبي، أمس الأحد، بإحالة خليجي (44 عامًا) عاطل عن العمل، إلى لجنة طبية؛ لفحص قواه العقلية، بعد اتهامه بشروعه بقتل زوجته السابقة عمدًا، عن طريق سكب مادة حارقة على كامل جسدها؛ بقصد قتلها.

ورفضت هيئة المحكمة الإفراج عن المتهم بكفالة، وأمرت بإحالته إلى لجنة طبية؛ لفحص سلامة قواه العقلية، بعد أن ذكر محاميه، أنه يعاني من مشكلات عقلية.

وأقر المتهم بمحاولته حرق زوجته، حيث قال: “أقر بخطأي في حق أم أولادي الخمسة، وزوجتي لمدة 15 عامًا، لكنني محبوس احتياطياً لمدة عامين، على ذمة القضية، وأطلب الإفراج عني بكفالة، ولن أتعرض لها أو لأولادي مجدداً، إلا بشكل قانوني”. وذلك وفق صحيفة “الإمارات اليوم”.

وقال شاهد إثبات، يعمل حارسًا أمنيًا في المركز الطبي، الذي شهد الواقعة، إن عاملاً بالمركز طلب منه التوجه إلى مكتب المجني عليها، وحين دخل فوجئ بوجود المتهم، الذي بادر إلى إغلاق الباب من فوره بالمفتاح، وأخفاه بعد دخوله، ثم أخرج علبة تحوي سائلاً حارقًا، رشه على كامل جسد المجني عليها، فيما حاول الحارس الخروج من النافذة؛ طالبًا النجدة، بينما كانت المرأة في حالة يرثى لها، وقام المتهم بعدها بسكب لبن على يده؛ لتخفيف أثر قطرات المادة الحارقة التي أصابته.

وأضاف الشاهد، أنه قام بإبلاغ الشرطة عن الواقعة، وبوصولها، شاهدت المتهم على سرير في الطوارئ، يعالج إحدى يديه المحروقة.

بدوره، ذكر ضابط من شرطة دبي، أنه ورد بلاغ من مركز طبي في منطقة ند الشبا، حيث تبين أن طليق المجني عليها رشها بمادة حارقة، واستنجدت المرأة بحارس الأمن، لكنه لم يستطع فعل شيء، مضيفًا أنه شاهد المتهم -لاحقًا- يعالج نفسه في إحدى غرف الطوارئ، وكانت ملابسه ممزقة، ويردد “ليتني ذبحتها”، وبسؤاله عن سبب قيامه بالواقعة، رد: “كيفي باسوي اللي أبغيه”.

فيما شهدت زوجة المتهم الثانية، وهي أوروبية، بأن زوجها هو الذي أحرق طليقته، حيث أرسل لها رسالة نصية تفيد بذلك.