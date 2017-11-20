السجن لبحريني حاول قتل قريب زوجته بطريقة بشعة

قضت المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين، بحبس مواطن مدة سنتين، بتهمة الشروع في قتل أحد أقارب زوجته السابقة، بعد أن صدمه بسيارته أمام مركز شرطة مدينة حمد.

ووقعت الحادثة على إثر خلافات سابقة بين المتهم وزوجته والمجني عليه؛ كانت سببًا في تقديم بلاغ إلى شرطة مدينة حمد، حيث اتهمهما الزوج بالاعتداء على نجله بالضرب.

وذكر موقع “الأيام” البحريني أنه “بناء على البلاغ، الذي تم تقديمه العام الماضي، تم استدعاؤهم جميعًا آنذاك، حيث تم توجيه الأسئلة لهم، قبل انصراف المتهم وزوجته السابقة، وعند خروج المجني عليه، شاهد المتهم وبجواره زوجته الأخرى بسيارته أمام المركز، فلم يعِره اهتمامًا وأخذ بالسير متجهًا إلى سيارته، إلا أنه فوجئ بقيام المتهم بصدمه من الخلف، ما أدى الى قذفه إلى الأمام وسقوطه أرضًا”.

ولم يكتف المتهم بذلك، فتوجه نحوه بسيارته أثناء سقوطه محاولًا صدمه مرة أخرى، فأمسك المجني عليه بمقدمة سيارة المتهم، فأوقف الأخير السيارة وعاد إلى الخلف، واتجه مرة ثالثة في اتجاه المجني عليه لصدمه، ثم مرة رابعة راغبًا في قتله، وفي الأخيرة تدارك المجني عليه الأمر، فقام بالقفز بين سيارتين متوقفتين.

وتلقى المجني عليه العلاج في أحد المستشفيات، حيث أثبت شهود عيان والتقرير الطبي صحة الواقعة.