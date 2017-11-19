شرطي فرنسي يقتل والد زوجته واثنين من جيرانه وينتحر

قتَل شرطي فرنسي 3 أشخاص بينهم والد زوجته، بإطلاق النار عليهم في ضاحية تابعة للعاصمة باريس، قبل أن ينتحر.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الجريمة وقعت في ضاحية “سارسيل” شمالي باريس منتصف الليلة الماضية.

وقالت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، إن “الشرطي استهدف بالمسدس والد زوجته أولًا، ثم أطلق النار على والدتها، وعندما حاول الجيران منعه، أطلق النار عليهم أيضًا”.

وبعد وصولها إلى مكان الحادث، عثرت فرق الإسعاف على جثة والد زوجة الشرطي، وقامت بإسعاف والدة الزوجة المصابة بجروح بليغة.

وفي وقت لاحق، عثرت الفرق على جثث اثنين من الجيران، أحدهما داخل سيارة والآخر بجانبها.

وعُثر على جثة الشرطي الفرنسي في حديقة منزل الجريمة، التي يعتقد بأنها ارتكبت بسبب خلافات عائلية.

وبدأت فرق الأمن الفرنسي تحقيقًا للكشف عن تفاصيل الحادث.