الشاب المعتدي على الفتاة في سيارتها بالكويت يكشف سبب الاعتداء (فيديو)

كشف الشاب الذي اعتدى بشكل “هستيري” على فتاة في الكويت بضربها داخل سيارتها بعد كسر زجاج نافذتها، وتم رصده في مقطع مصور انتشر عبر الإنترنت، بأنه كان يريد استرجاع هاتفه منها.

وسلم الشاب نفسه لمباحث القيروان بعد ظهوره في المقطع المصور بشكل واسع وتكثيف البحث عنه من قبل الجهات الأمنية رغم عدم تقديم أي شكوى ضده، وفق ما ذكرته صحيفة “الأنباء” الكويتية اليوم الأحد.

وأفاد الشاب بأن الواقعة حدثت بينه وبين فتاة يعرفها، وأن الحادثة ليست جديدة بل حدثت قبل أسابيع، مبررًا فعلته التي أثارت غضبًا واسعًا في الكويت بعد نشر الفيديو، بأن الهاتف الذي كان مع الفتاة يخصه وأراد استرجاعه منها.

وأفادت التحقيقات بأنه تم حجز المعتدي في انتظار الاستماع إلى أقوال الفتاة للتأكد من صدق أقواله ومعرفة رغبتها في تحريك الدعوى الجزائية ضده.

وظهرت الفتاة في المقطع، وهي تصرخ وتلاحق الشاب بعد أن اعتدى عليها بالضرب، وانصرف بسيارة حمراء رباعية الدفع.

وذكرت الصحيفة أن المتهم له سوابق مماثلة واعتدى منذ فترة على فتاة أخرى في منطقة “القيروان”.