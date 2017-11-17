وفاة زعيم المافيا الإيطالية السابق توت رينا

قال وسائل إعلام إيطالية، إن سالفاتوري “توتو” رينا، أقوى زعيم للمافيا في صقلية في القرن العشرين، توفي لأسباب طبيعية في وقت مبكر اليوم الجمعة، بعد نحو 25 عامًا في السجن.

وتوفي رينا، الذي أتم عامه السابع والثمانين أمس الخميس، في جناح للسجناء بمستشفى في مدينة بارما بشمال إيطاليا، حيث كان يقضى 26 حكمًا بالسجن المؤبد عن عشرات من جرائم القتل التي ارتكبها بين 1969 و1992.

وأشارت تقارير إعلامية خلال الساعات الـ24 الماضية إلى أنه دخل في غيبوبة مؤخرًا بعد إجراء جراحتين.

وكان رينا يعاني من سرطان في الكلى ومشكلات بالقلب.

ورفضت محاكم إيطالية في تموز/يوليو الماضي، الإفراج عن رينا من السجن لأسباب صحية.