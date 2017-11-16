بالفيديو.. الشرطة الأمريكية تتدخل في لحظات حرجة لإنقاذ امرأة من زوجها المسلح

نشرت شرطة لاس فيغاس في أمريكا لقطات درامية للحظة سقوط رجل مسلح، بعد إطلاق الشرطة النار عليه، لمحاولته خنق زوجته أمام ابنته الصغيرة عند أحد المتاجر.

وبحسب صحيفة “مترو” البريطانية، تم استدعاء الشرطة بعد بلاغ بوجود رجل يخنق امرأة أمام فتاة صغيرة عند أحد المتاجر.

وتُظهر اللقطات فيليب بيتس، البالغ من العمر 41 عامًا، وهو يتشاجر مع زوجته ويحاول كل منهما سحب المسدس من يد الآخر، وكانت ابنتهما البالغة من العمر 10 سنوات تقف بجوارهما وتراقب الحادث المروع.

ونقلت الصحيفة عن مساعد مدير الشرطة، توم روبرتس، قوله: “ظل بيتس حاملًا المسدس، وقال للضابط إنه سيقتل نفسه، وصرخ عليه الضباط مرارًا وتكرارًا بأن ينزل المسدس ولكنه رفض”.

ووصل ضابط آخر واقترب من بيتس من الخلف، وطلب منه أن يضع المسدس جانبًا، وأطلق الضباط 4 طلقات نارية على بيتس، وسقط على الأرض ثم توفي لاحقًا في المستشفى.

وأضافت الصحيفة أن زوجة بيتس أصيبت برصاصة بعد اختراقها جسد بيتس وخروجها منه، لتصيب زوجته في معدتها، ونُقلت إلى المستشفى وحالتها مستقرة.