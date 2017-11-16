فتاة بالكويت تهتك عرض طفل في الثامنة.. تعرّف على التفاصيل

أحيلت فتاة في الكويت إلى النيابة العامة، بعد اتهامها بهتك عرض طفل لم يتجاوز الثامنة من عمره، تركته والدته أمانة لديها.

وذكر مصدر أمني أن امرأة “تقدمت بشكوى إلى مركز شرطة في محافظة حولي جاء فيها، أن ابنها البالغ 8 سنوات تعرض إلى هتك عرض، على يد قريبة لها كان تحت رعايتها”، وفق صحيفة “الراي” الكويتية.

وقالت الشاكية، إنه لدى عودتها لأخذ طفلها صعقت حين روى لها بأن الفتاة التي كان بعهدتها أجبرته على ارتكاب “قلة أدب” ليلا، بحسب وصف الأم.

وبعد إحالة الطفل إلى الجهات المختصة لفحصه طبيًا، تبين صحة أقواله، كما أقرت المتهمة بفعلتها عقب مواجهتها بالأدلة.