ضبط موظف في “الصحة الكويتية” متلبسًا بتزوير الإجازات المرضية

ضبطت الأجهزة الأمنية الكويتية موظفًا في أحد المستشفيات العامة، بمنطقة الصباح الطبية، في العاصمة الكويت، متلبسًا بتزوير إجازات مرضية، وبيعها مقابل مبالغ مالية.

وتم ضبط الموظف من خلال كمين نصب له،بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية بوزارة الصحة، أثناء تزويره إحدى الإجازات، .

وقالت وسائل إعلام محلية: “إن إدارة الشؤون القانونية بوزارة الصحة باشرت التحقيق مع الأطباء، الذين وجدت توقيعاتهم على تلك الإجازات؛ للتأكد من وجود شركاء من عدمه مع الموظف”.

وشهد قطاع الصحة في الكويت، خلال السنوات الأخيرة، مخالفات كثيرة، أبرزها مخالفات مالية كبيرة يتعلق أغلبها بنفقات علاج المواطنين في الخارج، وهدر الأموال العامة، والتلاعب بمناقصات، وعقود الإنشاء، بالإضافة إلى وجود العديد من المخالفات، والملاحظات المالية، والإدارية، وفقًا لتقارير رسمية.

وكانت الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت، قد أحالت قبل أيام ثلاثة قياديين، ومسؤولين بوزارة الصحة، إلى النيابة العامة؛ على خلفية تورطهم بجرائم فساد داخل الوزارة.