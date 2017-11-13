الشرطة اليابانية تحقق في جريمة قتل بطلها “غير متوقع”

رجحت تحقيقات الشرطة في جريمة قتل عجوز يابانية، تبلغ من العمر 82 عاما، أن يكون منفذها “قطة” بعدما أصابت العجوز بأكثر من 20 خدشًا ما تسبب لها بنزيف حاد.

وعثرت ابنة مايوكو ماتسوميتو على والدتها ميتة في منزلها، في قرية جبلية جنوب اليابان، لدى دخولها البيت للاعتناء بها بسبب مرضها، الذي أقعدها ومنعها من الكلام.

وقالت الابنة: “عندما عثرت على والدتي كان الدم يغطي وجهها وكانت هناك جراح كثيرة في وجهها وجسدها جراء خدوش عميقة”.

ودلت تحقيقات الشرطة على أنه لم تكن هناك علامات على دخول أي شخص منزل الضحية، ما دفعها للاشتباه في القطط الكثيرة المتواجدة قرب المنزل.

وقالت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية إن الشرطة وجدت آثار دماء بشرية على مخالب إحدى القطط وتم أخذ عينة منها للمختبر للتحقق منها.

ونقلت عن متحدث باسم الشرطة قوله: “تحدثت الأنباء عن احتمال قيام قطة بمهاجمة الضحية وإصابتها بخدوش كثيرة ونحن لا ننفي هذه الأنباء”.