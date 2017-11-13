فتاة عربية تنتحر بعدما رفض والدها شراء ما أرادت

أقدمت فتاة مصرية على الانتحار بعد اندلاع مشادة كلامية بينها وبين والدها، بسبب رفضه شراء هاتف محمول لها.

وتناولت الفتاة، البالغة من العمر 13 عامًا، مبيدات حشرية، ونقلت إلى أحد المستشفيات القريبة، إلا أنها فارقت الحياة بعد وصولها المستشفى بوقت قصير.

وقال والد الفتاة إن ابنته كانت ترغب في اقتناء هاتف محمول، إلا أنه رفض، ما أدخلها في نوبة من الغضب قادتها إلى الانتحار، مشيرًا إلى أنه علم بالواقعة عقب توجهه إلى سوق الخضار.

وأضاف أنه اتصل به جيرانه لإخباره أن ابنته في حالة قيء مستمر، وأنهم توجهوا بها إلى المستشفى إلا أنها لقيت مصرعها، نافيًا الشبهة الجنائية في الواقعة.