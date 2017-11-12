آلاف الأمريكيين ضد التحرش الجنسي في مسيرة “مي تو” في هوليوود

من المتوقع أن يشارك آلاف الأشخاص في مسيرة، اليوم الأحد، في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، دعمًا لضحايا الاعتداءات والتحرش الجنسي، بعد حملة على وسائل التواصل الاجتماعي، صورت مثل تلك الاعتداءات، كسمة منتشرة في الحياة الأمريكية.

وتأتي مسيرة وسم أو هاشتاغ “مي تو”، التي تعني أنا أيضًا، بعد سلسلة من الاتهامات التي أعلنها رجال ونساء، قالوا، إنهم كانوا ضحية تحرش جنسي، من شخصيات نافذة في صناعة الترفيه.

ومن المقرر أن تصل المسيرة إلى تقاطع في قلب هوليوود.

ومن بين أبرز الأسماء التي اتهمت بالتحرش الجنسي، المنتج السينمائي هارفي واينستين والممثل الشهير كيفن سبيسي والممثل الكوميدي لوي سي.كيه.

وقال منظمو المسيرة، على الصفحة المخصصة لها على فيسبوك، إن “النقاش حول التحرش في هوليوود سوف يتسع، ليشمل قطاعات أخرى، إذا دفعناه إلى ذلك، لن يتسع من تلقاء نفسه”.

وتشمل فعاليات المسيرة، المرور بمقر محطة “سي.إن.إن” الإخبارية في لوس أنجلوس، وتقاطع طرق رئيسي في قلب هوليوود.

وتسببت اتهامات للمشاهير الثلاث، على مدى الأسابيع الماضية، في إطلاق حملة على الإنترنت تحت هاشتاغ “مي تو”، شجعت رجالاً ونساءً من كل المجالات، على الكشف عن تجاربهم الشخصية مع التحرش والاعتداء الجنسي، بعد سنوات من وقوعها.