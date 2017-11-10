شاب مغربي ذهب لشراء دراجة نارية معروضة على الإنترنت فانتهى به الأمر قتيلًا

شيّعت عائلة الشاب “أيوب العكادي” اليوم الجمعة في الدار البيضاء في المغرب، جثمانه، بعد أن عُثر عليه مقتولاً بعد اختفائه بتاريخ 29 أكتوبر الماضي، إثر ذهابه للقاء مجهولين كانوا يعرضون دراجة نارية للبيع على الموقع التجاري “أفيتو” المتداول على نطاق واسع في المغرب.

وكان الشاب البالغ من العمر 21 عامًا يريد شراء دراجة نارية من نوع “تي ماكس” شاهدها معروضة على الموقع، واتصل بأصحابها الذين دعوه للقائهم في مدينة “برشيد” المجاورة للدار البيضاء، فذهب للموعد وبحوزته 100 ألف درهم (حوالي 10 آلاف دولار).

واختفى “أيوب” من وقتها، وبقيت عائلته وأصدقاؤه يبحثون عنه بعدما بلّغوا الشرطة والمستشفيات، إلى أن تم استدعاؤهم لمعاينة جثة مجهولة الهوية وصلت إلى مستودع الأموات في المستشفى.

وكانت مواقع التواصل قد تداولت اليوم الجمعة أن الضحية كان مذبوحًا، الأمر الذي كذَّبه خاله وصديقه المقرّب في تصريح للصحافة المحلية، وأكدا أنه كان مطعونًا على مستوى الرقبة، و الرأس، و البطن.

وما تزال التحقيقات جارية للعثور على الجناة، ولم تُصدر الجهات الأمنية أي بلاغ رسمي بخصوص الجريمة التي هزت ثقة المغاربة بالمواقع التجارية على الإنترنت.