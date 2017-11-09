المغرب.. بسبب “حاجتها للعمل” خطفها واغتصبها ورفاقه

أُحيل شخص ثلاثيني في طنجة المغربية، يوم الثلاثاء، للتحقيق بتهم تتعلق بالاختطاف والاحتجاز والاغتصاب الجماعي بالإكراه.

وقالت الضحية، البالغة 28 عاما، للشرطة، إنها كانت تبحث عن فرصة عمل، حين تعرّفت على المتهم، الذي قدّم لها نفسه على أنه يعمل وسيطًا في التوظيف، ووعدها بمساعدتها في إيجاد وظيفة مناسبة، وفق موقع “اليوم 24” المغربي.

وبحسب مصدر أمني، فإن الضحية فوجئت بالمتهم، البالغ 34 عاما، يطلب منها موعدًا في منطقة صناعية “اكزناية”، في وقت متأخر من ليلة الجمعة، وهناك قام باختطافها واقتيادها إلى إحدى الشقق في منطقة “بوخالف”، حيث احتجزها بالتعاون مع شخصين آخرين، ثم تناوبوا جميعا على إشباع رغباتهم الجنسية بالإكراه والتهديد.

وتمكنت الضحية من الإفلات من الخاطفين، حيث توجهت إلى مركز الشرطة لتقديم بلاغ، أفادت فيه أنها تعرّضت لاغتصاب جماعي من قبل 3 أشخاص، وحددت أوصافهم، وإثر تحريات تمكّنت الشرطة من ضبطهم.

وأقر المتهم الرئيس “الوسيط”، والذي تعرّفت عليه المجني عليها في طابور التوقيف، عن شركائه في الجريمة، حيث لا تزال الشرطة تبحث عنهم.