شاب يطلق 25 رصاصة على قريبه خلال نومه لسبب “لا يصدق”

أقدم شاب على تفريغ خزينة سلاح آلي، والبالغة 25 طلقة، في بطن ابن عمه بمدينة أسيوط جنوب مصر.

وانتقلت قوات الأمن لمكان إطلاق النيران، وتبين مقتل عبدالرحمن محمد غانم، ونقلت الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وكشفت التحريات الأولية، أن مرتكب الواقعة هو ابن عم المجني عليه، مشيرة إلى أن المجني عليه كان يقضي إجازته من الخدمة العسكرية بالقرية، وذهب إلى منزل عمه وحاول إيقاظ المتهم وشد الغطاء من على جسده، الأمر الذي تسبب في مضايقة الأخير.

وذكرت التحريات، أنه حدثت مشادة أمسك الجاني على إثرها سلاحًا آليًا كان بحوزته وقتله بتفريغ 25 طلقة في بطنه.

وضبطت القوات المتهم والسلاح المستخدم، وبسؤال المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وبرر قتله بقوله أنه “شد الغطاء من على جسده وهو نائم”، الأمر الذي أثار غضب الجاني، على حد قوله.

فيما بين أحد أهالي القرية أن دافع الجريمة هو وجود خلافات عائلية ومالية بين أبناء العمومة ولا أحد يعلم تفاصيلها.