الادعاء الألماني: قاتل المرضى مسؤول عن وفاة نحو 100 شخص (صورة)

قال الادعاء العام في ألمانيا، اليوم الخميس، إن نيلز هوغيل، الذي أدين بالفعل، بتهمة القتل، مسؤول عن مقتل نحو 100 شخص في عدة مستشفيات، في مدينتي دِلمِنهورست و أولدِنبورغ- وذلك حسبما كشفت التحليلات الرسمية، التي انتهى الخبراء منها.

وحسب التحقيقات، فإن الممرض الذي حكم عليه بالفعل بالسجن المؤبد، مسؤول عن وفاة 62 شخصًا في مستشفيات مدينة دلمهورست، و38 حالة وفاة في مدينة أولدنبورغ.

غير أن الادعاء، أشار إلى ضرورة إجراء تحقيقات أخرى، بشأن 5 حالات وفاة أخرى في مدينة أولدنبورغ، قبل تأكيد مسؤولية الممرض عنها.

ويقضي نيلز اتش عقوبة السجن حاليًا، بعد إدانته في 6 حالات، من بينها جريمتي اغتيال. ويعتزم الادعاء التقدم مع العام المقبل، بدعوى جديدة، ضد الممرض؛ بسبب الحالات الجديدة.

وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت الشرطة الألمانية، عن مقتل نحو 90 شخصاًعلى يد الممرض، الذي كان يحقن المرضى بأدوية القلب والأوعية الدموية، مبررًا جرائمه، أنه كان “يستعرض مهاراته في عملية إنعاش المرضى”، وفق التحقيقات التي استمرت 3 سنوات.

وكان الممرض نيلز، يحقن وريد المرضى بأدوية القلب والأوعية الدموية؛ من أجل أن يصطنع حالة طوارئ طبية ، تتيح له دخول غرفة العناية المركزة بالمستشفى.

وتعتقد الشرطة، أن الممرض الألماني، نفذ أول جريمة له عام 2000، عندما كان يعمل قرب الحدود مع هولندا، وبعد قتله 35 شخصًا على الأقل، انتقل في 2002 إلى مستشفى في مدينة بريمن، حيث واصل ارتكاب جرائمه، حتى كشفه زميل له متلبسًا.