شاهد كيف سرقت حسناء سائق “أوبر” في وضح النهار (فيديو وصور)

أقدمت فتاة حسناء، وبرفقتها فتاة أخرى، وشاب على سرقة سائق “أوبر” بوضح النهار ،في مدينة نيويورك الأمريكية، وفق فيديو نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأظهرت كاميرا السيارة، السائق ،وهو يتحدث مع أصدقاء له، حيث استغلت إحدى الفتاتين انشغاله، وقامت بنزع ما في صندوق الأجرة من مال، ومن ثم لاذت مع صديقيها بالهرب.

وخلال الفيديو، الذي يستمر لمدة دقيقتين تقريبًا، لم تكن هناك أي بادرة على الإطلاق بأن الفتاة الحسناء ،التي ترتدي حمالة صدر وتنورة، على وشك أن تهرب بالمال ،حتى أنها كانت لا تنظر إلى صندوق الدولارات قبل سرقتها.

ولكن عندما كانت تستعد للخروج من السيارة، وضعت يدها في الصندوق ،ثم توقفت بعد ذلك، ويبدو أنها تراجعت تقريبًا عن خطتها.

ثم نظرت في الكاميرا مباشرة، ووضعت يدها كلها داخل الصندوق، وسرقت المال، ثم اندفع الثلاثي عبر الشارع.

وبعد لحظات لاحظ السائق حدوث شيء غير عادي فوجد الصندوق فارغًا تمامًا.

أخبر السائق الشركة بالحادث، فردت الشركة عبر البريد الإلكتروني: “نحن نفهم الإحباط الخاص بك مع هذه التجربة، لقد حاولنا الاتصال بالراكبة عبر الهاتف والبريد الإلكتروني، ولكننا لم نتمكن من حل هذه المشكلة”.

واستكملت الرسالة: “استجابت لنا الراكبة، وقالت إنها لم تسرق، إذا كنت تعتقد أن الراكبة سرقت النقدية الخاصة بك ،ورفضت إعادتها، سنشرع في تحقيق رسمي عن طريق الشرطة”. غير أن الفتاة عطّلت حسابها بعد ذلك، ولم تعد تستخدم الخدمة.