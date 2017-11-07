وافد في الكويت يتحرش جنسيًا بطفل مستغلًا غياب أهله

أحيل وافد مصري في الكويت إلى النيابة العامة تمهيدًا لإبعاده عن البلاد، بعد اتهامه بالتحرش الجنسي بطفل في منطقة “حولي”.

وكان وافد من جنسية المتهم، توجه برفقة ابنه البالغ 12 عامًا إلى مركز شرطة حولي، ومعه تقرير طبي يفيد بتعرض ابنه لتحرش، وفق صحيفة “الأنباء”.

وقال والد الطفل، إنه “كان وأفراد أسرته خارج الشقة التي يقطنها بعد اتفاقه مع أحد العمال (المتهم)، على نقل العفش”.

وأضاف أن ابنه “بقي في الشقة وكان نائمًا، فاستغل العامل خروج الأسرة وقام بالاعتداء على الطفل، الذي ظل يجهش بالبكاء حتى عودة والده، الذي توجه به على الفور إلى المخفر”.

وتم ضبط المتهم فور تقديم البلاغ، وتحويله للنيابة تمهيدًا لإبعاده عن البلاد.