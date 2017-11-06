مصر.. محاكمة ضابط شرطة تسبب في مقتل طفل

أحالت النيابة العامة المصرية، اليوم الإثنين، ضابط شرطة إلى محكمة الجنايات بتهمة التسبب في مقتل طفل بحي السادس من أكتوبر غرب العاصمة القاهرة.

يأتي ذلك بعد أن أثارت الحادثة جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي واحدة من الحالات الفردية لتجاوزات أفراد الشرطة التي تثير غضبًا حقوقيًا وسياسيًا في مصر.

وأصدر المستشار مدحت مكي المحامي العام الأول قرارًا بتحويل ضابط شرطة ونجل أحد أعضاء البرلمان وشابين آخرين إلى محكمة الجنايات، متهمين بقتل الطفل يوسف العربي الذي أصابته طلقة طائشة.

ويواجه المتهمون “اتهامات حيازة أسلحة نارية وذخائر والقتل الخطأ للمجني عليه”، حيث كشفت التحقيقات أن المتهمين أطلقوا الرصاص من بندقية آلية وأن من بين مطلقي النيران ضابط بإدارة البحث الجنائي وآخر نجل عضو في مجلس الشعب.

وتثير تجاوزات أفراد شرطة غضبًا حقوقيًا وسياسيًا تجاه سياسة الداخلية التي اعترف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رسميًا بوجود تجاوزات شرطية حين كلّف الوزير الحالي اللواء مجدي عبدالغفار بسن تشريعات قانونية لمنع تلك التجاوزات.

وانطلقت شرارة الغضب قبيل ثورة الخامس والعشرين من يناير بسبب مقتل شاب مصري يدعى خالد سعيد داخل أحد أقسام الشرطة والذي بات اسمه علامة في التاريخ المصري الحديث.