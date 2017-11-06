طفل صغير يتحرش بشقيقته في دبي بعد مشاهدته لأفلام إباحية مع والده

قام طفل يبلغ من العمر 6 سنوات ،بالتحرش بأخته البالغة من العمر 3 سنوات في دبي، وذلك بعد أن قام بمشاهدة أفلام إباحية مع والده؛ ما دفع بالأم المطلقة، لأن ترفع دعوى أمام محكمة دبي الشرعية، تطالب خلالها بتجريد زوجها السابق من الوصاية على طفليهما.

وكان الزوجان بحسب موقع “آراء الاخبارية” قد تزوجا عام 2009 ،ثم تطلقا عام 2015 ،بعدما اكتشفت الزوجة عبر كاميرات المراقبة، التي وضعتها في منزلها لمراقبة أطفالها، أنه أثناء سفرها كان زوجها يجلب امرأة غير معروفة إلى المنزل ،ويقيم علاقة معها.

وكانت الأم قد لاحظت أن طفلها يقوم بإيماءات غير لائقة، وأفعاله وسلوكه مع شقيقته بدأت تأخذ دلالة جنسية، وبعد عدة جلسات سريرية في مركز متخصص لتقييم سلوك الصبي، تبين أنه كان يشاهد أفلامًا إباحية مع والده، ويسعى لتقليدها.