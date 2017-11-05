ستيفن سيجال يواجه اتهامات تحرّش جديدة

انضمت ممثلة أمريكية معروفة إلى لائحة نجمات سينمائيات ادعين بأنهن تعرضن للتحرش من قبل الممثل الأمريكي الشهير ستيفن سيجال.

وكشفت الممثلة جوليانا مارجوليز (51 سنة)، أنها تعرضت لموقف محرج مع سيجال عندما طلب منها المخرج الذهاب لغرفة الممثل في الفندق أثناء تمثيل فيلم وهي في العشرينات من عمرها، مشيرة إلى أنه كان يحمل مسدسا خلال اللقاء.

وقالت:”ذهبت إلى غرفة سيجال وكان لوحده وأعتقد أنه تعمّد رؤيتي للمسدس الذي كان بحوزته رغم إني لم أر سلاحًا ناريًا حقيقيًا من قبل.”

وأضافت:”خرجت من الغرفة بعدها مسرعة ولم أتعرض للاغتصاب أو الأذى، لم أعرف كيف خرجت لكن يبدو أنني فعلت ذلك وأنا في حالة من الخوف”.

وجاءت تصريحات جوليانا في أعقاب اتهامات بالتحرش أطلقتها بعض الممثلات ضد سيجال، آخرها كانت الممثلة ليزا جيريو التي ادّعت الشهر الماضي، بأنه دعاها بالمجيء إلى منزله حيث كان لوحده ويرتدي ثوبًا فضفاضًا حريريًا.

كما كشفت الممثلة جيني ماكارثي، بأن سيجال طلب منها في غرفة التمثيل أن تخلع ثيابها، في حين ادعت الممثلة راي دون توشنج بأن سيجال جلس أمامها وكشف عن عورته.

أما الممثلة كاثرين هيجل فقالت:”عملت مرة مع سيجال وكان عمري 16 سنة فقط، وأتذكر أنه قال لي مرة: أتعرفين يا كاثي أن لي صديقات بعمرك، فقلت له: أليس ذلك غير شرعي… فأجاب: لا أعتقد أنهن يمانعن”.