4 شبّان يتناوبون على اغتصاب مضيفة 3 ساعات متواصلة

وتلقى اللواء عصام سعد، مدير أمن الجيزة، إخطارا بتحرير “ياسمين.ي” مضيفة بمركب نيلي، بلاغا أكدت فيه تعرضها للاغتصاب، وذلك عندما اعترض 4 أشخاص سيارة كانت تستقلها بمنطقة أبراج البرملجي بجزيرة الذهب.

وأضافت أن الأشخاص الأربعة أجبروا السائق على التوقف، وهددوهما بأسلحة بيضاء، واستولوا من السائق على ألف جنيه وهاتفه المحمول، واصطحبوها عنوة إلى قطعة أرض فضاء، وتناوبوا الاعتداء الجنسي عليها تحت تهديد السلاح، واستولوا منها على 400 جنيه، وهاتفها المحمول، وفروا هاربين.

وتوصلت تحريات الأمن إلى معرفة هوية الجناة والقبض عليهم حيث تتراوح اعمارهم بين الـ30 و36 عاما.