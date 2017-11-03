للمرة الأولى.. إدانة نرويجي لشرائه دمية جنسية على شكل طفل‎

المصدر: أ ف ب

حكمت محكمة في النرويج، اليوم الجمعة، على رجل بالسجن لشرائه دمية جنسية بملامح طفل، في سابقة قضائية في هذا البلد الإسكندنافي.

وأطلقت الشرطة تحقيقًا إثر اكتشاف عناصر الجمارك دمية جنسية من مادة السيليكون، لها ملامح شبيهة بالأطفال.

وبعد مداهمة منزل المشتري، اكتشفت السلطات أكثر من 1600 صورة، و26 تسجيلاً مصوراً فيها مواد تنطوي على استغلال جنسي للأطفال، كما أن الرجل كان يُحاكم على خلفية حالتي إفساد قصّر دون سن السادسة عشرة.

وعن مجمل هذه الوقائع، أدانت محكمة فريدريكستاد (جنوب شرق النروج) الشاب النرويجي البالغ من العمر 23 عامًا بالسجن ستة أشهر مع النفاذ.

وأشار القضاة في حكمهم إلى أن “الدمية تمثل طفلاً بشكل صادم جدًا”.

وأضافوا:”في نظر المحكمة، تسهم الدمية في التقليل من خطورة جعل الأطفال وسيلة لإرضاء الرغبات الجنسية، كما أن اعتبارات متصلة بالوقاية الجماعية تدفع إلى اتخاذ تدابير قضائية رادعة و قاسية”.

وهذه المرة الأولى في النرويج التي يُحاكم فيها شخص لشراء دمية جنسية على شكل طفل.