في جريمة هزت المغرب.. مقتل شاب في إطلاق نار بأحد مقاهي مراكش (صور)

قُتل شخص بالرصاص وجُرح اثنان آخران، ليلة الجمعة، في مراكش، في جريمة هزت المدينة المغربية.

وأوضحت السلطات في بيان أن “شخصًا تعرض “بأحد المقاهي المتواجدة بالحي الشتوي بمراكش، لإطلاق نار مباشر على مستوى الرأس من طرف شخصين ملثمين كانا يمتطيان دراجة نارية، مما أدى إلى مصرعه على الفور”.

وأضافت: “كما أصيب شخصان آخران من رواد المقهى بشظايا أعيرة نارية”.

وتابعت: “حسب التحريات الأولية فإن الشخص المتوفى كان مستهدفا، مما يرجح فرضية تصفية حسابات شخصية”.

والضحية هو “ح.ش”، طالب في كلية الطب يبلغ من العمر 26 عامًا، وهو نجل رئيس محكمة الاستئناف بإحدى المدن المغربية، حسب موقع القناة الثانية المغربية 2M.

وأشارت السلطات إلى أنه “تم فتح تحقيق من طرف المصالح الأمنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كما تم تكثيف الأبحاث والتحريات لإيقاف المعتديين اللذين لاذا بالفرار”.

ولاحقًا قال رئيس الوزراء المغربي على تويتر إنه تم اعتقال مطلقي النار.

ويقع المقهى في منطقة سياحية جدًا من المدينة، على مقربة من العديد من الفنادق.

وأثار إطلاق النار مخاوف على شبكات التواصل الاجتماعي، وسرت في بادئ الأمر شائعة حول حصول هجوم إرهابي.

لكن مصدرًا في الحكومة استبعد رسميا فرضية العمل الإرهابي.

وتندر أعمال القتل بالرصاص في المغرب الذي يحظر الأسلحة الفردية.