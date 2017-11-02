طالب ينحر معلمه وينتحر بطريقة بشعة بسبب “لعبة” (صور)

قطع طالب روسي رقبة معلمه بطريقة وحشية، في إطار لعبة عنيفة تدعى “الحوت الأزرق“، وفقاً لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقام الطالب أندريه امليانيكوف، ويبلغ من العمر 18 عاماً، بذبح معلمه سيرجي البالغ من العمر 44 عاماً ، ثم التقط صورة “سيلفي” وانتحر.

يذكر أن هذه ليست الحادثة الأولى من نوعها، فقد سبقتها العديد من الحوادث الأخرى بسبب هذه اللعبة الإلكترونية التي يصل عدد ضحاياها إلى المئات والتي تسمى “تحدي الحوت الأزرق” وتتكون من 50 مهمة وتستهدف المراهقين.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى انتحار الطالب بمنشار كهربائي، بعد نشر العديد من الصور عقب الواقعة وذلك كجزء من اللعبة، عبر حسابه الخاص على “فيسبوك”.