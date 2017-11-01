إحالة الفنانة المصرية ماجدة الصباحي للمحكمة بتهمة النصب

أحالت النيابة العامة في مصر اليوم الأربعاء، الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي، إلى محكمة الجنح لبدء محاكمتها بتهمة النصب، بعدما تقدّم أحد رجال الأعمال ببلاغ ضدها.

وجاء قرار النيابة بعد أن تقدم رجل أعمال ببلاغ ضد الفنانة ماجدة، يفيد بـ”قيامها” بتأجير العديد من المحلات له على قطعة أرض في منطقة أكتوبر، ثم قامت ابنة الفنانة ماجدة “غادة نافع” بتغيير السجل، وزوال صفة والدتها في التأجير؛ رغم تقاضي الأموال المتفق عليها.

وقال محامي رجل الأعمال في تصريحات صحفية إن “التحريات أثبتت أقوال موكله، بعد أن تقدمت الفنانة ببلاغ ضد رجل الأعمال خلال الفترة الماضية، يفيد بتحريره شيكات دون رصيد، إذ قضت محكمة جنح أكتوبر أخيراً ببراءته من الاتهامات التي وجهت له من قبل ماجدة وابنتها، وألزمتهما بالمصروفات، ليبدأ رجل الأعمال في مقاضاتها.

يذكر أن الفنانة ماجدة من مواليد عام 1931 وتبلغ من العمر قرابة 86 عاماً، وقدمت العديد من الأعمال الفنية عبر مشوارها الفني.