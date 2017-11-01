دبي.. عصابة تحتجز رجل أعمال وزوجته وتسرق 230 ألف دولار

تنظر محكمة الجنايات في إمارة دبي، قضية 5 آسيويين أحدهم هارب، بتهمة السرقة بالإكراه ،واحتجاز رجل أعمال وزوجته ،وعاملين وتقييد أيديهم ،وتهديدهم بالقتل، وسرقة مبلغ 855 ألف درهم (أي ما يعادل 230 ألف دولار) وسيارة.

واتهمت النيابة العامة المتهم الثاني بـ”حيازة نقود عائدة للمجني عليه سلمها إليه المتهمان الأول والثالث، على الرغم من علمه أن مصدرها السرقة”.

فيما اتهم الرابع والخامس بـ”حيازة كل منهم مبلغ 100 ألف درهم، تسلماها من المتهم الثاني ؛بغرض تحويلها إلى بلديهما”.

ووفق صحيفة “الإمارات اليوم”، فإن المتهمين الأول والثالث (الهارب)، استعملا القوة والتهديد بحق رجل أعمال آسيوي وزوجته، حيث قيدا أيديهما وأرجلهما ووضعوا لاصقًا على أفواههما، كما احتجزا طباخًا وعامل نظافة لدى المجني عليه، وسرقا 855 ألف درهم، ثم فرا هاربين بسيارة رجل الأعمال.

وضبطت شرطة دبي جزءًا من المسروقات يقدر بـ500 ألف درهم، كانت بحوزة المتهم الثاني، كما استرجعت مبلغ 200 ألف درهم حولها المتهم الثاني ،بمساعدة المتهمين الرابع والخامس ،إلى خارج الدولة.