بالتعاون مع عشيقها.. باكستانية تقتل 15 شخصًا بحليب مسمم‎ بعد تزويجها بالإكراه (صور)

أوقفت الشرطة الباكستانة امرأة، لقتلها 15 شخصًا ،بعد تسميم الحليب ،الذي كانت تريد تقديمه لزوجها، بسبب تزويجها بالإكراه.

وزُوجت الشابة رغمًا عنها في أيلول/سبتمبر في بلدة فالفاني ،الواقعة في منطقة مظفركره (إقليم بنجاب الوسطي)، وقد أقرت بأنها دست السم في حليب زوجها، بحسب ما قال المسؤول عن الشرطة المحلية، عويس أحمد، للصحافة.

ولم يشرب زوجها الحليب ،الذي صُبّ في مشروب قدم للعائلة، حيث توفي 13 شخصًا على الفور، ونقل 14 شخصًا آخرون إلى المستشفى توفي اثنان منهم لاحقًا.

وأوضح المسؤول المحلي أن “الشرطة أوقفت آسيا بيبي، ورجلاً آخر ،وخالتها ،متهمين بالتواطؤ معها ،ووجهت إليهم تهمة القتل”، مشيرًا إلى أن الرجل هو عشيق الشابة ،والخالة هي العقل المدبر للجريمة.

وتعتبر الزيجات القسرية شائعة في باكستان، لا سيما في المناطق الريفية الفقيرة، حيث تقتل مئات النساء كل عام في ما يعرف ب “جرائم الشرف”.