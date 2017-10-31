فعل فاضح لإيراني في الكويت يدفع سيدة للهرب من هول الصدمة

ضبطت الشرطة الكويتية وافدًا إيرانيًا بعد ارتكابه فعلًا فاضحًا في مكان عام، دفع سيدة للهرب من هول الصدمة.

وذكر مصدر أمني، أن السيدة ،وهي في العقد الثالث من عمرها، كانت تمارس رياضة المشي، ففوجئت بشخص لا تعرفه يصدر عنه فعل فاضح ،وخادش للحياء بصورة فظة، بحسب بلاغها، ما دفعها إلى الفزع من المنظر وإلقاء هاتفها النقال ،الذي كان بحوزتها ،دون أن تشعر والهرب من المكان، وفق صحيفة “الأنباء”.

وتمكن رجال الأمن من تحديد هوية الجاني، الذي تبين أنه وافد إيراني، حيث أقر في التحقيقات بإقدامه على فعل فاضح، مدعيًا أنه لم يدرك أبعاد تصرفه حين شاهد السيدة تمارس الرياضة، وأبهره جمالها.

كما دل الجاني الأمن على هاتف السيدة، الذي احتفظ به، رغبة منه في أن يعثر على أي صورة تذكره بها، بعد أن أبهرته ،وأفقدته توازنه بحسب أقواله.