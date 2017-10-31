إحالة ملازم في الكويت للتحقيق بعد هروبه أثناء حملة تفتيش لتعاطيه المخدر

أحيل ملازم في وزارة الداخلية الكويتية إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وتم إيقافه عن العمل ،والتحقيق معه في عدة قضايا، أبرزها تعاطيه المخدرات ،والهروب من رجال الأمن ،وتعريض حياة المارة للخطر بتجاوز الإشارة الحمراء ،خلال محاولة هروبه.

وفي التفاصيل، فإن حملة تفتيشية جرت مقابل السجن المركزي في الصليبية، حيث توقفت سيارة أمريكية ،وحين طلب رجال الأمن من قائدها رخصة القيادة ،ودفتر المركبة ؛للتأكد منه ،ولدى التحدث إليه، اشتبه رجال الأمن أنه في حالة غير طبيعية ؛بسبب تلعثمه بالكلام، واحمرار عينيه، ولدى طلبهم منه التوقف انطلق بسرعة جنونية، فتم إبلاغ العمليات ،التي فرضت طوقًا أمنيًا، وبمحاولة قائد المركبة الهروب ،تجاوز الإشارة الحمراء، وفق صحيفة “الأنباء”.

وفوجئ رجال الأمن عند توقيف المشتبه به، أنه ضابط، بعد أن شوهدت ملابس عسكرية في مركبته، وتبين أنه ملازم، وبعد عملية تفتيش عثر بحوزته على كيس شفاف بداخله مادة بيضاء يشتبه بأنها “شبو”، بالإضافة إلى أدوات تعاطٍ.