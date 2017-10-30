ضبط رجل أعمال مصري هارب من تنفيذ 122 حكمًا (صورة)

ألقت عناصر وزارة الداخلية في مصر، اليوم الإثنين، القبض على رجل أعمال هارب من أحكام قضائية بلغت 122 حكماً، بإجمالي سنوات حبس بلغت 117 عاماً، بعد اتهامه في قضايا نصب مستغلاً عمله كمدير لشركة يمتلكها.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام في الوزارة من ضبط رجل الأعمال “نيازي.ع.أ” 53 عاماً، يعمل مديرا وشريكا بإحدى الشركات، ومقيما بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة، لافتة إلى أنه مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 122 حكمًا قضائيًا صادرًا ضده منها 10 أحكام نهائية واجبة النفاذ فى قضايا “شيكات- تبديد”.

وبلغ إجمالي مدة العقوبة بالحبس في الأحكام الصادرة 117 عاماً، وكفالات قدرها 61 ألف جنيه، ومديونية بلغت 10 ملايين جنيه لصالح أحد البنوك وبعض المواطنين، بحسب بيان وزارة الداخلية المصرية.

وحاول المتهم الهروب من محل إقامته خشية ضبطه وسعياً لإسقاط الأحكام الصادرة ضده بمضي المدة، لكن تمكن رجال الأمن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالقاهرة من استهدافه وضبطه، حيث أُحيل لجهات التحقيق، واعترف بالأحكام الصادرة ضده قبل العرض على النيابة.